Общество

Куда попадают купленные в «Чёрную пятницу» вещи, рассказала псковичка

Откуда на полках магазина проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове новые вещи с бирками, рассказала директор АНО «Экомир» Олеся Алексеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень много новых вещей оказывается на полках нашего "магазина". Почему такое происходит? Прошла всемирная "Чёрная пятница", из чувства упущенной выгоды люди покупали то, что им на самом деле не нужно. Также люди очень подвержены такому явлению как "фастфешн" - быстро меняющаяся мода. Все накопленное они несут к нам», – сообщила гостья студии.

Олеся Алексеева отметила, что пространство работает уже 4 месяца. Организации удалось оказать вещевую помощь уже двум городским благотворительным фондам.

«Последнее 10-летие в обществе утвердилась мысль, что вещи стали одноразовыми. Но мы забываем, что текстильная промышленность является второй по величине деятельностью в мире, которая загрязняет окружающую среду. Вещи нам нужны не для того, чтобы выбрасывать каждый день. Направление такой деятельности зародилось во второй половине прошлого века в Великобритании, потому что люди не могли элементарно приобрести вещи. Появились своп-вечеринки, на них собирались желающие обменяться одеждой. Такое пространство давало вторую жизнь вещам. Наш проект пытается это возродить», – пояснила она.

На улице Юбилейной, 38 в магазине «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» принимают чистые вещи без неприятного запаха, не только одежду, но и всё от пуговки до малогабаритной мебели, добавила Олеся Алексеева.