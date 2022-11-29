Куда попадают купленные в «Чёрную пятницу» вещи, рассказала псковичка

Откуда на полках магазина проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове новые вещи с бирками, рассказала директор АНО «Экомир» Олеся Алексеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Олеся Алексеева отметила, что пространство работает уже 4 месяца. Организации удалось оказать вещевую помощь уже двум городским благотворительным фондам.
«Последнее 10-летие в обществе утвердилась мысль, что вещи стали одноразовыми. Но мы забываем, что текстильная промышленность является второй по величине деятельностью в мире, которая загрязняет окружающую среду. Вещи нам нужны не для того, чтобы выбрасывать каждый день. Направление такой деятельности зародилось во второй половине прошлого века в Великобритании, потому что люди не могли элементарно приобрести вещи. Появились своп-вечеринки, на них собирались желающие обменяться одеждой. Такое пространство давало вторую жизнь вещам. Наш проект пытается это возродить», – пояснила она.
На улице Юбилейной, 38 в магазине «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» принимают чистые вещи без неприятного запаха, не только одежду, но и всё от пуговки до малогабаритной мебели, добавила Олеся Алексеева.