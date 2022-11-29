Общество

«Бессмертный полк России» проводит творческий конкурс «Пробуждая сердца»

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит второй Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие посвящено памяти сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», Народного артиста СССР, Героя труда РФ Василия Ланового. Конкурс проводится согласно программе Года культурного наследия народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, учащиеся, семьи, творческие коллективы. Конкурсанты могут выступить в одной из четырех номинаций. Это выразительное чтение наизусть произведений русских советских классиков (возрастные группы: 5-9 лет, 10-18 лет, 19 лет и старше); выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны (возрастные группы: 5-9 лет, 10-18 лет, 19 лет и старше); творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики в исполнении коллектива (семьи, творческого коллектива — без возрастных ограничений); стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции (без возрастных ограничений) — в этой номинации также предусмотрен приз зрительских симпатий.

В состав жюри вошли Народные артисты России Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Наталья Варлей, Эдгард Запашный и другие представители творческой интеллигенции Российской Федерации.

Заявки принимаются на сайте конкурса с 8 ноября 2022 года по 16 января 2023 года.

Впервые конкурс проводился в начале 2022 года и показал высокую востребованность в обществе: было прислано более 10 тысяч заявок со всей России и 20 стран мира.

Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа.