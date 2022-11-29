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Общество

Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех регионах России

30.11.2022 12:31|ПсковКомментариев: 0

Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России, таким больным сегодня доступен практически весь самый современный спектр методов лечения, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

На совещании у президента РФ Владимира Путина министр отметил, что по программе онкологии в федеральном проекте запланировано 57 миллиардов рублей на шесть новых онкологических диспансеров. Всего по стране открыты 449 центров амбулаторной онкологической помощи, пишет РИА Новости.

«Фактически сегодня стала доступна фотонная терапия, радиотерапия во всех субъектах. Это, конечно, такое прорывное решение, и мы уже на протяжении третьего года сделали доступной помощь - протонную терапию. Это новый формат лечения противоопухолевый, противоопухолевая терапия. Поэтому практически весь спектр сегодня самый современный доступен», - сказал Мурашко.

Теги: #минздрав
Источник: Псковская Лента Новостей
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