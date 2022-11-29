Общество

Владимир Воробьев назвал причины проведения частичной мобилизации

Причины проведения частичной мобилизации в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал гвардии полковник в отставке, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв.

«Специальная военная операция у нас началась 24 февраля этого года, и она продолжается до сегодняшнего времени. Оперативная обстановка сложилась таким образом, что линия соприкосновения сторон увеличилась до тысячи километров по протяженности. То есть география стала намного больше. Поэтому для того, чтобы держать под контролем эту линию, необходимы были дополнительные людские ресурсы. И наш президент, верховный главнокомандующий, принял решение провести частичную мобилизацию», - сказал Владимир Воробьёв.

Он отметил, что мобилизационные задания в Псковской области успешно выполнены, необходимое количество людей призвали на военную службу, частичная мобилизация завершена.

Еще одна причина необходимости проведения частичной мобилизации, продолжил он, заключается в том, что Украина стала засылать большое количество диверсионных разведывательных групп на освобождённые территории.

«Чтобы с ними вести борьбу, нужны были люди. Люди нужны и для того, чтобы подвозить материальные средства, боеприпасы, продовольствие, медицинское имущество, строительные материалы для оборудования инженерных сооружений на линии соприкосновения сторон. Для этого нужен был дополнительный контингент. Вот с этой целью и была проведена частичная мобилизация», - заключил Владимир Воробьёв.

Он также оценил вероятность возобновления мобилизационной кампании в России.

«На сегодняшний день этот вопрос на повестке дня не стоит. Но у нас есть верховный главнокомандующий — Владимир Владимирович Путин. Если потребует обстановка, я считаю, что он примет целесообразно решение. Сейчас трудно очень говорить, будет она, не будет. Вот мы провели частичную мобилизацию, закончили её, люди подготовлены. Сейчас пока этот вопрос не стоит, и, может быть, мы даже к этому вопросу больше и не вернёмся. Но это все зависит от верховного главнокомандующего», - подчеркнул он.