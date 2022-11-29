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Общество

Путин назвал скромными зарплаты в социальной сфере

30.11.2022 13:19|ПсковКомментариев: 4

Президент России Владимир Путин обратил внимание на скромный уровень зарплат в социальной сфере, в том числе в библиотеках. Перед этим в среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов главе государства рассказали о библиотеке в Бурятии.

«Мы с правительством будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат - в стране в целом и в социальной сфере в частности. В социалке вообще такой, скромный уровень заработных плат. В библиотеках - тем более», - цитирует президента ТАСС.

Путин также рассказал о желании властей сделать библиотеки «центрами притяжения, по сути дела клубами - с современным интерактивным оборудованием, с хорошим интернетом». По словам его собеседников из Бурятии, там это получилось сделать. Впечатлениями о том, как удалось оборудовать библиотеку, по видеосвязи с главой государства поделились в том числе сами посетители.

Теги: #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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