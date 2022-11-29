Общество

Марафон добрых дел в поддержку бездомных животных запустили в Великих Луках

Марафон добрых дел в поддержку бездомных животных запустили в Великих Луках при поддержке партии «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Земляки». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Можно помочь кормом, лекарствами, а также денежными переводами. Но самая главная и ценная помощь, конечно же, – взять в свою любящую семью кошек и собак, которых приютили зоозащитник и волонтеры», – отметил Александр Козловский.

Он оставил ссылки на сообщества приютов и волонтерских пунктов в соцсетях Великих Лук и Великолукского района, а также реквизиты для помощи:

Карта СБ 4817 7602 9347 7190 (привязана к телефону 8 (921) 002-98-44)

Карта Тинькофф 5536 9139 3497 9077 (привязана к телефону 8 (900) 993-23-50)

Номер карты 4817 7603 2320 2832 (привязана к номеру 8 (911) 393-09-67), владелец Светлана Васильевна Шатунова

расчетный счет 40703810851160100331

Маленький приют для животных. Великие Луки

Карта СБ 4276 5100 1325 1860 (привязана к номеру 8 (911) 697-10-47), владелец Ирина Геннадьевна И.

«Земляки! Призываю каждого из вас присоединиться к этому доброму делу и помочь зоозащитникам в своих районах. Только вместе мы сможем помочь братьям нашим меньшим: каждый хвостик заслуживает иметь дом», – обратился к жителям Александр Козловский.