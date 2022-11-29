Общество

Женское движение «Единой России» определило направления своей деятельности в Пскове

Установочное собрание в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» прошло в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Региональный координатор партийного проекта Наталья Мельникова обсудила с участницами движения направления работы.

По словам активиста партийного проекта, депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко, главная цель «Женского движения Единой России» - формирование комфортной среды для реализации потенциала женщин во всех сферах общественной жизни. В этой связи планируется создание единой дискуссионной площадки для жительниц Псковской области, задействованных в политике, занимающихся общественной и волонтёрской деятельностью, предпринимательством. Одним из предложений, озвученных в ходе совещания, стало создание школы женского лидерства в рамках проекта.

Важнейшее направление работы «Женского движения» - поддержка жен и матерей участников спецоперации, а также помощь женщинам-предпринимателям, многие из которых включились в работу по обеспечению мобилизованных и добровольцев необходимыми вещами.

В рамках установочного совещания активисты партийного проекта провели прием с руководителем аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Евгенией Козупицей, где она озвучила вопросы, волнующие представительниц сообщества.

«Партийный проект позволит женщинам-предпринимателям обмениваться опытом и получать актуальную информацию о различных мерах поддержки, льготах. А также мы продолжим собирать предложения по развитию женского предпринимательства», - пояснила Евгения Козупица.