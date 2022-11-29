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Российский диетолог назвал причины раннего старения

Употребление конечных продуктов гликирования приводит к раннему старению. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Гликированием называется процесс, когда сахара внутри организма присоединяются к молекулам белков. Из-за этого образуются спайки и ухудшается основная функция белка, пишет RuNews24.

«При гликировании коллагена начинается ускоренное старение кожи, теряется эластичность, происходит старение сосудов», - рассказал специалист в социальных сетях.

Они могут попадать в организм и с продуктами питания. Процесс гликирования запускается при многократном нагревании продуктов. Употребление конечных продуктов гликирования способно спровоцировать возникновение сахарного диабета, атеросклероза и различных воспалений. Поэтому необходимо соблюдать правильное питание и исключить из рациона жирное и жареное, заключил врач.