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Кардиолог назвала способ снизить риск возникновения проблем с сердцем

Снизить риск возникновения проблем с сердцем можно с помощью полезных привычек. Об этом сообщила врач-кардиолог Анна Кореневич.

Первой полезной привычкой станет физическая нагрузка. Спортом необходимо заниматься по 30-40 минут в день. Также необходимо высыпаться, взрослому человеку нужно спать 7-9 часов, приводит её слова RuNews24.

По словам специалиста, также нужно найти способ борьбы со стрессом. Для этого необходимо обратиться к психологу или найти занятие по душе, посоветовала она.

Как отметила врач, важным шагом в очистке сосудов является правильное питание. Нужно соблюдать норму калорий и правильное соотношение белков, жиров и углеводов. При обилии жирной пищи сосуды могут забиться холестерином, заключила Анна Кореневич.