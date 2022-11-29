Общество

Как отпуск в январе отразится на зарплате, рассказали псковичам

Выгодно ли брать отпуск в январе и как это отразится на зарплате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В январе 2023 года будут «длинные выходные»: согласно закону, с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни. Учитывая, что 1 января в следующем году приходится на воскресенье, у тех, кто работает на 5-дневной рабочей неделе, выходные начнутся с 31 декабря (суббота) и продлятся до 8 января включительно.

«При этом, если вам установлен оклад, продолжительные выходные не должны сказаться на вашей заработной плате. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, для таких работников наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Иными словами, "окладники" в деньгах не потеряют», – отметил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Если установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в зарплате могут быть. Все будет зависеть от того, сколько часов в общем за месяц отработает человек или какой объем работы выполнит. Но таким сотрудникам работодатель, согласно закону, должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер такого вознаграждения должен быть определен локальным нормативном актом организации.

Если работник будет привлечен к работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере.

Наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество в нем рабочих часов. Чтобы определить, имеет ли финансовый смысл брать отпуск в том или ином месяце, нужно следующее правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее в это время отпуск. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), то выгоднее поработать и получить зарплату.

С учетом этого правила, январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году. В январе 2023 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов), а значит, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами.

В январе стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по среднему. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в январе лучше поработать.

«Если же вы хотите продлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне — в декабре 2022 года. В декабре 2022-го 22 рабочих дня (176 часов), поэтому сильной потери в деньгах быть не должно», – добавил эксперт.