Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поддержка мобилизованных членов профсоюза
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
проект бюджета Пскова
новогодние корпоративы
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Господин Рейтингомер
Новая «Пчёлка» в Пскове
шесть шагов к бизнесу
борьба с наледью
FAQ передача показаний
о переходе на четырёхдневку
Газ в быту
рост тарифов
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё Общество 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 30.11.2022 15:470 Сервис SberPay появился на портале Госуслуг 30.11.2022 15:460 «Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности. ВИДЕО 30.11.2022 15:361 ЦБ хочет приучить россиян сберегать деньги с помощью банковского вклада 30.11.2022 15:242 «Террориста» нейтрализовали в общежитии ПсковГУ 30.11.2022 15:140 Онлайн-конференция о борьбе с преступлениями против жизни и здоровья в Псковской области стартует на ПЛН
 
 
 
Самое популярное 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 28.11.2022 13:460 Морозы до -14°C придут в Псковскую область 28.11.2022 12:190 Каким будет декабрь в Псковской области, рассказали синоптики 28.11.2022 17:078 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов

30.11.2022 14:54|ПсковКомментариев: 0

Теперь корпоративные клиенты Сбера могут обслуживаться более чем в 5,5 тысячах офисов по всей России, из них 569 работают в СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

В этих отделениях можно зарегистрировать бизнес, открыть расчётный счёт, подключить интернет-банк, торговый эквайринг, зарплатный проект для сотрудников компании и многое другое. В половине офисов также можно получить услуги по операционному и транзакционному обслуживанию.

«В 2019 году мы приняли решение пересмотреть подход к обслуживанию корпоративных клиентов в сети отделений. Тогда оно осуществлялось в 600 специализированных офисах для юридических лиц. У наших клиентов был запрос на расширение очного формата обслуживания, а у нас была возможность его удовлетворить: имелся высокий потенциал наших розничных офисов. Мы обновили программное обеспечение, перестроили процессы, провели обучение и пересмотрели систему мотивации сотрудников, которые ранее специализировались только на обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому теперь тысячи наших корпоративных клиентов получили широкий доступ к наиболее востребованным услугам по всей стране», - отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 154 человека
30.11.2022, 15:580 Защитить пенсии военных пенсионеров-участников спецоперации предлагают депутаты 30.11.2022, 15:470 Сервис SberPay появился на портале Госуслуг 30.11.2022, 15:460 «Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности. ВИДЕО 30.11.2022, 15:361 ЦБ хочет приучить россиян сберегать деньги с помощью банковского вклада
30.11.2022, 15:281 Пётр Алексеенко: Бюджет Псковской области направлен не на развитие, а на деградацию 30.11.2022, 15:242 «Террориста» нейтрализовали в общежитии ПсковГУ 30.11.2022, 15:171 Тепловые сети прокладывают у дома №24 на улице Труда в Пскове 30.11.2022, 15:140 Онлайн-конференция о борьбе с преступлениями против жизни и здоровья в Псковской области стартует на ПЛН
30.11.2022, 15:111 Правительство направит в Псковскую область 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог 30.11.2022, 14:550 Наталья Федорова о бюджете муниципалитета, ЖКХ и «флотилии Псковского района» 30.11.2022, 14:540 Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов 30.11.2022, 14:460 Женское движение «Единой России» определило направления своей деятельности в Пскове
30.11.2022, 14:360 Российский диетолог назвал причины раннего старения 30.11.2022, 14:270 Более 30 человек погибли в ДТП на федеральных трассах в Псковской области в 2022 году 30.11.2022, 14:241 Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 30.11.2022, 14:220 Совфед принял бюджет РФ на 2023-2025 годы
30.11.2022, 14:120 Куда попадают купленные в «Чёрную пятницу» вещи, рассказала псковичка 30.11.2022, 14:070 Марафон добрых дел в поддержку бездомных животных запустили в Великих Луках 30.11.2022, 13:560 Владимир Воробьёв оценил дисциплину в Псковской городской Думе 30.11.2022, 13:430 Главная человеческая потребность
30.11.2022, 13:430 Количество крестьянских хозяйств в Псковской области сократилось более чем в три раза 30.11.2022, 13:360 Услуга по обращению с ТКО подорожает в Псковской области с 1 декабря 30.11.2022, 13:283 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 30.11.2022, 13:194 Путин назвал скромными зарплаты в социальной сфере
30.11.2022, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Воробьёвым 30.11.2022, 12:592 Пётр Алексеенко назвал КПРФ оппозиционной партией №1 в Псковской области 30.11.2022, 12:561 Прибыльным бизнесом назвала обмен вещами основатель псковского экопроекта 30.11.2022, 12:530 Нужно расселять аварийное жилье и переселять людей из трущоб, заявил Путин
30.11.2022, 12:470 Почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут, объяснила эксперт 30.11.2022, 12:341 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Петром Алексеенко 30.11.2022, 12:331 В Псковской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер 30.11.2022, 12:320 Брюнетку с карими глазами продолжают искать в Пскове
30.11.2022, 12:310 Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех регионах России 30.11.2022, 12:310 «Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе? ВИДЕО 30.11.2022, 12:290 Зоомагазин продают в Пскове за 180 тысяч рублей 30.11.2022, 12:270 «Бессмертный полк России» проводит творческий конкурс «Пробуждая сердца»
30.11.2022, 12:180 15-й выпуск проекта «Истфакт»: Псков - Калифорния 30.11.2022, 12:161 Безработный житель палкинской деревни фиктивно зарегистрировал у себя трёх человек 30.11.2022, 12:110 Пскович попался на краже сладостей ранним утром 30.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»
30.11.2022, 12:010 Псковские газовики приняли участие в смотре готовности техники к работе в осенне-зимний период 30.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 ноября 30.11.2022, 11:591 Жителя Куньинского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 30.11.2022, 11:520 «Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности
30.11.2022, 11:490 Миниатюрные скульптуры животных из коллекции музея-заповедника показали псковичам 30.11.2022, 11:381 Не хранить остатки блюд более суток призвали в Роспотребнадзоре 30.11.2022, 11:370 Сектор сладкого газа 30.11.2022, 11:270 Движение автомобилей ограничат в Великих Луках из-за прокладки газопровода
30.11.2022, 11:170 Санитарный период в «Михайловском» окончен 30.11.2022, 11:110 25 единиц специализированной техники устраняют последствия снегопада в Пскове 30.11.2022, 11:051 «Гайд-парк»: Петр Алексеенко о ситуации в обкоме КПРФ и праздновании 100-летия СССР 30.11.2022, 11:031 Российские ученые ищут причины массовой гибели медведей
30.11.2022, 11:000 Форум некоммерческих организаций «Содействие» открылся в Пскове 30.11.2022, 10:520 Пскович оплатил 340 тысяч рублей долга ради продажи имущества 30.11.2022, 10:501 Компания в Великих Луках готова платить от 60 тысяч рублей инструктору по рыбной ловле 30.11.2022, 10:472 Совфед одобрил отставку Кудрина
30.11.2022, 10:440 Резерв ресурсов для ликвидации ЧС создадут в Псковской области 30.11.2022, 10:412 Дяденька, когда закончится ремонт? 30.11.2022, 10:290 «Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе? 30.11.2022, 10:270 Губернатор провел рабочие встречи с главой Себежского района и активом муниципалитета
30.11.2022, 10:170 Полиция не стала возбуждать дело по факту избиения собаки в Великих Луках 30.11.2022, 10:150 Переехавшего из Петербурга фермера ищет его сестра в Псковской области 30.11.2022, 10:100 Псковичей приглашают на премьерный показ мелодрамы с элементами комедии «Пигмалион» 30.11.2022, 10:041 Обломки досок и автопокрышки стали причиной аварии на насосной станции в псковской деревне Крестки
30.11.2022, 09:560 Автомобиль сбил великолучанку на пешеходном переходе 30.11.2022, 09:500 Строительство распределительного газопровода началось в Локне 30.11.2022, 09:410 Псковичи могут вызвать врача с помощью голосового помощника «Ростелекома» 30.11.2022, 09:300 Век зоосадизма
30.11.2022, 09:230 Мобилизованным расширили трудовые и пенсионные права 30.11.2022, 09:160 Назначен главный внештатный эпидемиолог Псковской области 30.11.2022, 09:020 Четверть жителей СЗФО хотели бы получать зарплату еженедельно - эксперты 30.11.2022, 08:560 ЧМ в Катаре: самый эмоциональный матч
30.11.2022, 08:460 Два дома горели в Псковской области 30.11.2022, 08:410 В Минфине предложили установить минимальную розничную цену на весь алкоголь 30.11.2022, 08:360 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 30.11.2022, 08:330 В России разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru