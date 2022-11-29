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Общество

Сервис SberPay появился на портале Госуслуг

30.11.2022 15:47|ПсковКомментариев: 0

Клиентам Сбера стала доступна оплата штрафов, госпошлин и налогов с помощью SberPay на сайте и в мобильном приложении портала Госуслуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.

При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков.

«С нашей платёжной системой удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете. Популярность таких платежей растёт, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на Госуслугах. Причём до конца 2022 года Сбер не будет брать комиссию за такие платежи», - рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. 

Поддержку в осуществлении платежа оказывает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.

«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тысяч платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем», - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев. 

ЮKassa — сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney, лидер среди специализированных платёжных сервисов («РБК Исследования рынков», 2021 год). Основные продукты: приём платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчёты между юрлицами и др. Ритейлерам в онлайне и офлайне ЮKassa предлагает услуги платформы по интеграции собственных финтех-решений в платёжные сценарии клиентов. Среди таких финтех-решений — сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

SberPay — инновационный и надёжный способ оплаты товаров и услуг офлайн и в интернете. Подробнее — на сайте банка.

Теги: #Госуслуги #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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