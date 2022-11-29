Защитить пенсии военных пенсионеров-участников спецоперации предлагают депутаты

Федеральную законодательную инициативу, защищающую военных пенсионеров, рассмотрят в Псковском областном Собрании. Высказаться в поддержку законопроекта, разработанного группой депутатов Государственной Думы по главе со спикером Вячеславом Володиным, предложил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Речь идёт о военнослужащих, возобновивших службу после выхода на пенсию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Предложенный законопроект корректирует действующий порядок и определяет размер пенсионного обеспечения военнослужащих, вновь поступивших на военную службу после выхода на пенсию, по большему окладу.
Дату рассмотрения на сессии вопроса о поддержке законодательной инициативы определит Совет Собрания.