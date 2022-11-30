Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами

Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими проявлениями. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями», - говорится в документе.
Врач-психиатр при проведении диспансерного наблюдения должен будет взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий, пишет РИА Новости.
Кроме того, необходимость назначения психосоциальной реабилитации также будет назначаться врачом-психиатром, уточняется в приказе.
Пациент или его законный представитель должен будет информировать врача-психиатра в случае изменения места жительства и выезда за пределы региона о новом месте жительства и медорганизации.
Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.