Общество

Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине

Ещё с четырьмя военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Наши герои, погибшие при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине», - написал губернатор.

В регионе простились с гвардии старшим прапорщиком Олегом Тимофеевым; гвардии старшим сержантом Сергеем Стаховым; гвардии старшим сержантом Святославом Степовым; гвардии младшим сержантом Алексеем Мушенковым.

«Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», - добавил глава региона.

Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Главной целью в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.