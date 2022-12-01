Общество

Отправлять на кредитные каникулы хотят людей с упавшими доходами

Если доход человека, взявшего кредит на автомобиль или другие покупки, упадет на 30 процентов, он сможет потребовать от банка приостановить или уменьшить платежи. Но сумму займа, при которой можно воспользоваться этим правом, ограничат. На такой законопроект группы депутатов поступил положительный отзыв правительства.

Кредитные каникулы, на которые люди могут рассчитывать, если их доход упал на 30 процентов, предусмотрели в 2020 году как временную пандемийную меру. Заемщики могли подать в банк заявление с требованием отсрочить платежи до лучших времен, но не позже 30 сентября того же года. В 2022 году к такому спасательному кругу вернулись из-за санкций: россияне могли оформить кредитные каникулы с 8 марта до 30 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Депутаты предложили сделать этот механизм бессрочным. Такую инициативу внесли в Госдуму 16 сентября вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, его заместитель Мухарбий Ульбашев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Константин Бахарев. А 29 ноября на законопроект пришел положительный отзыв правительства.

По новому законопроекту человек сможет обратиться к кредитору с требованием предоставить ему кредитные каникулы, если его среднемесячный доход упал больше чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за двенадцать предшествующих месяцев. В доход входят зарплата, пенсии, стипендии и другие поступления. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз по каждому договору займа и лишь по потребительским кредитам, то есть на цели, не связанные с предпринимательством.

Льготный период составит максимум шесть месяцев. Сумму кредита, выплату которого можно отсрочить, тоже ограничат — ее определит Правительство. А пока кабмин не выпустил такой документ, предполагается, что максимальный размер займа, при котором можно оформить кредитные каникулы, будет 1,6 миллиона рублей для автокредита, 450 тысяч рублей — для другого потребительского кредита, 150 тысяч рублей — по кредитной карте.

Во время каникул будет запрещено начислять неустойки, штрафы и пени, взыскивать залог, но проценты на текущую задолженность начислять продолжат.