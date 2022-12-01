Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
борьба с наледью
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
проект бюджета Пскова
Господин Рейтингомер
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Газ в быту
Новая «Пчёлка» в Пскове
рост тарифов
о переходе на четырёхдневку
о работе ЛДПР и партийных инициативах
FAQ передача показаний
МакSим в Пскове
Кофейни и пекарни в Пскове
лучшие медцентры
 
 
 
ещё Общество 01.12.2022 10:020 Школьная форма: буржуазный пережиток или путь к дисциплине? 01.12.2022 10:130 Более половины псковичей одобряют длинные новогодние каникулы - опрос 01.12.2022 10:070 Фальсифицированные сливочное масло и творог выявили в школах-интернатах Псковской области 01.12.2022 10:050 Новая техника поступила в Противопожарный лесной центр Псковской области 01.12.2022 10:020 Школьная форма: буржуазный пережиток или путь к дисциплине? 01.12.2022 09:290 Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения
 
 
 
Самое популярное 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 30.11.2022 13:288 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 24.11.2022 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Отправлять на кредитные каникулы хотят людей с упавшими доходами

01.12.2022 08:41|ПсковКомментариев: 0

Если доход человека, взявшего кредит на автомобиль или другие покупки, упадет на 30 процентов, он сможет потребовать от банка приостановить или уменьшить платежи. Но сумму займа, при которой можно воспользоваться этим правом, ограничат. На такой законопроект группы депутатов поступил положительный отзыв правительства.

Кредитные каникулы, на которые люди могут рассчитывать, если их доход упал на 30 процентов, предусмотрели в 2020 году как временную пандемийную меру. Заемщики могли подать в банк заявление с требованием отсрочить платежи до лучших времен, но не позже 30 сентября того же года. В 2022 году к такому спасательному кругу вернулись из-за санкций: россияне могли оформить кредитные каникулы с 8 марта до 30 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Депутаты предложили сделать этот механизм бессрочным. Такую инициативу внесли в Госдуму 16 сентября вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, его заместитель Мухарбий Ульбашев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Константин Бахарев. А 29 ноября на законопроект пришел положительный отзыв правительства.

По новому законопроекту человек сможет обратиться к кредитору с требованием предоставить ему кредитные каникулы, если его среднемесячный доход упал больше чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за двенадцать предшествующих месяцев. В доход входят зарплата, пенсии, стипендии и другие поступления. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз по каждому договору займа и лишь по потребительским кредитам, то есть на цели, не связанные с предпринимательством.

Льготный период составит максимум шесть месяцев. Сумму кредита, выплату которого можно отсрочить, тоже ограничат — ее определит Правительство. А пока кабмин не выпустил такой документ, предполагается, что максимальный размер займа, при котором можно оформить кредитные каникулы, будет 1,6 миллиона рублей для автокредита, 450 тысяч рублей — для другого потребительского кредита, 150 тысяч рублей — по кредитной карте.

Во время каникул будет запрещено начислять неустойки, штрафы и пени, взыскивать залог, но проценты на текущую задолженность начислять продолжат.

Теги: #кредитные каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 211 человек
01.12.2022, 10:130 Более половины псковичей одобряют длинные новогодние каникулы - опрос 01.12.2022, 10:090 Трёхлетний ребёнок погиб в горящей машине. ВИДЕО 01.12.2022, 10:070 Фальсифицированные сливочное масло и творог выявили в школах-интернатах Псковской области 01.12.2022, 10:050 Новая техника поступила в Противопожарный лесной центр Псковской области
01.12.2022, 10:020 Школьная форма: буржуазный пережиток или путь к дисциплине? 01.12.2022, 09:550 В России вступил в силу приказ ФСБ о сведениях, касающихся национальной безопасности 01.12.2022, 09:540 Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Поземского в Пскове. ФОТО 01.12.2022, 09:440 Режим ограничения полётов в аэропорты юга России продлили до 9 декабря
01.12.2022, 09:340 Виза на Кипр станет платной для россиян 01.12.2022, 09:290 Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения 01.12.2022, 09:270 Реализация дорожного нацпроекта в Псковской области вышла из «красной зоны» - губернатор 01.12.2022, 09:150 Дети с эпилепсией в России остались без жизненно важного для них лекарства
01.12.2022, 09:020 73% жителей ЗФО не готовы ждать ответ от работодателей на своё резюме дольше недели – эксперты 01.12.2022, 09:000 Поросенка и 10 кур спасли при пожаре в Себежском районе 01.12.2022, 08:580 ЧМ в Катаре: лучше не болеть 01.12.2022, 08:410 Отправлять на кредитные каникулы хотят людей с упавшими доходами
01.12.2022, 08:280 Лидер воркаут-движения Псковской области Виталий Дидыч выступил на форуме НКО «Содействие» 01.12.2022, 08:130 Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря 01.12.2022, 07:550 Мэрии и суды в регионах России атаковал новый вирус-шифровальщик 01.12.2022, 07:390 Рост тарифов ЖКХ и цифровой полис ОМС: что изменилось в России с 1 декабря
01.12.2022, 07:260 Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине 01.12.2022, 07:170 Эксперт перечислил способы для защиты дачи от воров зимой 01.12.2022, 06:580 Законопроект о штрафах для шумных водителей внесли в Госдуму 30.11.2022, 23:254 Борис Елкин: Псков может стать точкой притяжения китайских туристов
30.11.2022, 22:360 Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами 30.11.2022, 22:190 Интерактив: Несчастная птица 30.11.2022, 22:100 Выставка великолукского художника Олега Александрова открылась в Пскове 30.11.2022, 22:000 Российские учёные разработали систему борьбы с раком при высокой температуре
30.11.2022, 21:480 Псковичи одержали победу на всероссийском турнире по джиу-джитсу 30.11.2022, 21:400 Инклюзивная акция «Музей для всех!» стартует в Пскове 30.11.2022, 21:391 Псковский губернатор провел рабочую встречу с генконсулом КНР 30.11.2022, 21:320 Проблемы при подготовке к отопительному сезону обсудили в Новоржевском районе
30.11.2022, 21:200 Россиянам подсказали способы справиться с приступом панической атаки 30.11.2022, 21:000 «Единая Россия» проведёт приёмы псковичей с 1 по 10 декабря 30.11.2022, 20:530 Полувековой юбилей отметила детская музыкальная школа №2 в Пскове 30.11.2022, 20:450 Лекция о 96-м Омском пехотном полке пройдёт в Пскове
30.11.2022, 20:370 Более 40% работодателей отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме 30.11.2022, 20:262 Коммунист рассказал о программе празднования 100-летия СССР в Псковской области 30.11.2022, 20:140 С каким сложностями приходится сталкиваться при раскрытии убийств, рассказал псковский полицейский 30.11.2022, 20:010 Общественную награду «Медаль М. И. Семевского» вручили в Великих Луках
30.11.2022, 19:460 «Единая Россия» приглашает псковичей поучаствовать в акции «Новогодняя почта» 30.11.2022, 19:371 Митрополит Тихон прочел стихотворение «Умом Россию не понять…» в эфире Первого канала 30.11.2022, 19:320 Доступ к бета-тестам новых инструментов продвижения открыл бизнесу «ВКонтакте» 30.11.2022, 19:300 Пскович ответит в суде за кражу 33 банок с тушенкой
30.11.2022, 19:190 Региональные меры поддержки мобилизованных напомнили псковичам 30.11.2022, 19:150 Презентация Псковского Совета молодых литераторов проходит в Пскове 30.11.2022, 19:060 Владимир Воробьев назвал причины проведения частичной мобилизации 30.11.2022, 18:531 Проверку провели в псковской поликлинике после жалобы на качество медпомощи ветерану
30.11.2022, 18:310 Фура заблокировала трассу Р-23 в Пустошкинском районе 30.11.2022, 18:280 Более 20 тонн бананов не пропустили в РФ через границу в Псковской области 30.11.2022, 18:150 Способы защитить себя от потенциального убийцы перечислили псковичам 30.11.2022, 18:050 Состоящим на учёте псковским подросткам напомнили о вреде наркотиков
30.11.2022, 18:001 Стало известно имя обладательницы титула «Миссис Бизнес Псков-2022» 30.11.2022, 17:490 Кардиолог назвала способ снизить риск возникновения проблем с сердцем 30.11.2022, 17:480 Уголовное дело возбудили в Пскове из-за долгостроя на улице Петровской 30.11.2022, 17:412 Поехали постоим?
30.11.2022, 17:400 Морозы до 12 градусов ожидаются в Псковской области в первый день зимы 30.11.2022, 17:310 Сову с разбитым клювом обнаружили на обочине под Псковом 30.11.2022, 17:220 Назван район Псковской области, в котором произошло больше всего убийств в 2022 году 30.11.2022, 17:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 ноября
30.11.2022, 17:040 Великолучанин выиграл наркотик в Сети и попал на скамью подсудимых 30.11.2022, 16:540 Победителей областного этапа конкурса «Воспитатели России» наградили в Пскове 30.11.2022, 16:500 Владимир Воробьёв: Проект бюджета Пскова-2023 предусматривает развитие 30.11.2022, 16:471 Тело рыбака извлекли из реки Вайминка в Псковском районе
30.11.2022, 16:430 70 тысяч пациентов в СЗФО подключены к дистанционному мониторингу здоровья - Сбер 30.11.2022, 16:400 Псковичам напомнили о необходимости регулярного техобслуживания газового оборудования 30.11.2022, 16:383 «Гайд-парк»: Петр Алексеенко о ситуации в обкоме КПРФ и праздновании 100-летия СССР. ВИДЕО 30.11.2022, 16:370 Двух волков застрелили охотники в Пушкиногорском районе. ФОТО
30.11.2022, 16:350 Руководитель псковского «Лофта» стал комьюнити-менеджером многофункциональных центров в Армении 30.11.2022, 16:340 Псковичи смогут принять участие во Всероссийском правовом диктанте 30.11.2022, 16:310 Псковский музей-заповедник вводит дополнительные сеансы экскурсии «Лабиринты музейного квартала» 30.11.2022, 16:200 Как отпуск в январе отразится на зарплате, рассказали псковичам
30.11.2022, 16:090 Насмерть замёрзшего пятиклассника обнаружили у российской школы 30.11.2022, 16:061 Подъезды к Троицкому мосту в Пскове планируют заасфальтировать 9 декабря 30.11.2022, 16:000 Пётр Алексеенко назвал цель визита столичных коллег в Псковскую область 30.11.2022, 15:580 Защитить пенсии военных пенсионеров-участников спецоперации предлагают депутаты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru