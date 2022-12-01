Общество

Реализация дорожного нацпроекта в Псковской области вышла из «красной зоны» - губернатор

Совещание по реализации национальных проектов провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников

«С прошлой недели касса приросла, но мы все ещё отстаем от среднего показателя по округу. Из положительного хочу отметить, что из "красной зоны" вышел проект "Безопасные качественные дороги". Тем не менее, работы предстоит еще много», - отметил глава региона.

На совещании также обсудили положение дел в каждом отдельном секторе. Отдельное внимание уделили работам на объектах капитального строительства нацпроектов «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Здравоохранение».

«Прошу глав быть максимально включенными в работу, ежедневно встречаться с подрядчиками и держать на контроле каждый объект. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не подвести жителей и коллег из федерального центра», - прокомментировал глава региона.