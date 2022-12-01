Общество

МегаФон увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Великих Луках на 25%

Оператор МегаФон построил инфраструктуру LTE в микрорайонах с активной концентрацией абонентов в городе Великие Луки. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 25%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

Акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошли районы «Северный», «Заречный» и «Южный», где суммарно проживает две трети великолучан. Цифровые улучшения затронули Октябрьский проспект, улицы Гоголя, Гражданскую, Горицкую, Золотковскую, Рыбацкую, Саперную и другие. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с многоэтажной и частной застройкой с множеством объектов социального назначения.

Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

«Великие Луки – крупный торгово-промышленный и культурно-образовательный центр юга Псковской области. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым мобильным интернетом и цифровыми сервисами с неизменно высоким качеством. И сделать это могли из любой точки города: не только в центре, но и в спальных районах. Всего с начала года мы уже построили и модернизировали более 60 объектов инфраструктуры в различных районах области и намерены развивать дальше», — сказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Спрос на высокие скорости интернета в Великих Луках подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали более 1 700 Терабайт данных — это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика в Великих Луках также приходится на сети LTE.

МегаФон — это компания, которая объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.