Общество

Олимпиада «Безопасный интернет» для школьников стартовала в России

Олимпиада «Безопасный интернет» для учеников с 1 по 9 классы стартовала в России. Об этом сообщается на сайте проекта.

Изображение: сайт проекта

«Участвовать могут все желающие школьники. Интерактивные задания помогут ребятам разобраться, как действовать в непростых ситуациях в Сети. Например, совершать онлайн-покупки, обходить фишинги и вирусы, общаться с незнакомцами или составлять пароли. Всех участников ждёт подарок — урок цифровой грамотности с репетитором онлайн-школы Учи.Дома», - говорится в анонсе.

Олимпиада продлится до 26 декабря. На решение заданий дается час. Зарегистрировать учеников на олимпиаду могут учителя или родители. Пользователи Учи.ру могут войти под своими логинами и паролями

Участники получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, учителя — благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете Учи.ру на следующий день после окончания олимпиады. Скачать их смогут и ученики, и учителя

Олимпиаду проводят VK и Учи.ру при поддержке Минцифры и национального проекта «Цифровая экономика».

Принять участие в олимпиаде можно по ссылке.