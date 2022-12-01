Общество

Оплата телефоном по SberPay QR доступна на 1 млн платёжных терминалов Сбера

Сбер увеличил количество POS-терминалов для приёма бесконтактной оплаты по QR-коду SberPay до 1 млн. По планам, к концу года эта цифра вырастет ещё на 150 тысяч, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнёра.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, а бонусы СберСпасибо начисляются как при оплате картой. Для бизнеса, при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг ниже на 20%.

Кроме того, с 14 ноября по 31 декабря 2022 года при оплате по QR-коду есть шанс выиграть до 5 млн бонусов СберСпасибо. Для этого достаточно совершить покупку на сумму от 1000 рублей.

«Мы продолжаем развивать инновационные, удобные и безопасные способы бесконтактной оплаты покупок. В следующем году мы оснастим абсолютно все POS-терминалы Сбера технологией SberPay QR. А это значит, что ещё больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных», - прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Подробнее о SberPay QR: для покупателей, для продавцов.