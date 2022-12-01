Общество

Каждый четвертый россиянин стал реже ходить в гости в этом году – ВЦИОМ

Каждый четвертый россиянин в этом году стал реже ходить в гости, собираться с друзьями и коллегами. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уходящий год так или иначе повлиял на многие повседневные практики. При этом только 7% наших сограждан стали в этом году чаще ходить в гости, больше половины делают это так же, как раньше (56%), а каждый четвертый стал ходить в гости и собираться с близкими реже, чем обычно (26%)», – отметили специалисты.

Основная группа, которая заметно чаще стала ходить в гости в этом году, — молодежь 18-24 лет (24%), показатель выше также среди россиян с неполным средним образованием (19%) и активных пользователей интернета (12%). Сократили практики посещения гостей и встреч с близкими преимущественно женщины (30% vs. 22% мужчин), россияне старше 45 лет (31%) и те, кто характеризует свои доходы как плохие (43%).

Треть сограждан в этом году не изменили свои привычки относительно посещения кафе, ресторанов и других мест общественного питания (30%). Реже стали это делать 22%, а чаще — только 3%, среди 18-24-летних — 13%.

Чаще других стали ходить в кафе и рестораны жители Северо-Кавказского (11%) и Дальневосточного (10%) федеральных округов — в три раза чаще, чем россияне в целом (3%).

Сократили расходы на питание в кафе и ресторанах преимущественно россияне 25-34 и 35-44 лет (35% и 31%), аудитория с высшим образованием (28%), граждане, характеризующие свое материальное положение как плохое (30%), и активные потребители интернета (31%). Чем больше размер населенного пункта, тем чаще граждане не меняют своих практик посещения мест общепита: среди жителей обеих столиц 40% отметили, что продолжают посещать кафе и рестораны, как и прежде, это в 1,6 раза больше в сравнении с жителями села (25%). Однако на селе большинство в принципе не посещали общепит и раньше (49% vs. 29% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

43% россиян сообщили, что не посещали ранее места общественного питания и не делают этого сейчас. Отказ от посещения кафе и ресторанов в большей степени обусловлен возрастом и территорией проживания: среди россиян старше 60 лет показатель достигает 70%, а жители села и небольших населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек не посещают общепит гораздо чаще, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга (49-53% vs. 29%). По федеральным округам максимум пришелся на Сибирский округ — 56%, что на 13 п.п. выше, чем по России в целом.

Еще один фактор — медиапотребление, среди постоянных зрителей ТВ и тех, кто не пользуется ни ТВ, ни интернетом, процент не посещающих общепит достигает 72-77%.