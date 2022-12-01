Общество

Более половины россиян смотрят отечественные фильмы и сериалы - ВЦИОМ

Более половины жителей России продолжают смотреть отечественные фильмы и сериалы так же, как и раньше (56%). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Кинематограф — одна из пострадавших отраслей на фоне западных санкций. Российский медиарынок оказался в изоляции, а привычный для отечественного зрителя голливудский полный метр, который формировал тренды, пропал из кинотеатров. С одной стороны, это может стать импульсом для российского кино, с другой — развиваться в отсутствии конкуренции сложно», – отметили аналитики.

Стали смотреть отечественные фильмы и сериалы чаще 13% россиян. Среди 45-59-летних и граждан, довольных своими доходами, — 16%. Процент выше также среди жителей населенных пунктов численностью 100-500 тысяч человек (16%). Каждый десятый россиянин отметил, что в этом году стал смотреть российские фильмы и сериалы реже (10%).

Каждый пятый признался, что не смотрит российское кино (19%). В основном это обусловлено возрастом, медиапотреблением и урбанизированностью. Среди 18-24-летних показатель составил 27%, то есть каждый третий, это в 2,3 раза выше в сравнении с 45-59-летними (12%). Жители обеих столиц также не смотрят отечественные фильмы и сериалы в 27% случаев, на селе показатель ниже почти в два раза — 15%.

Активные потребители интернета отказываются от российского кинематографа в три раза чаще, чем активные телезрители (34% против 12%).