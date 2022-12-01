Общество

Как открыть дебетовую карту, рассказали псковичам

Сегодня практически у каждого есть дебетовая карточка. На ней находятся собственные средства. То есть деньги, которые внес сам владелец либо они поступили в виде перевода. К примеру, существуют зарплатные, пенсионные карты, на которые поступают соответствующие виды начислений. Дебетовая карта не предназначена для доступа к заемным средствам банка.

Этот вид финансового продукта позволяет совершать разнообразные операции:

Снимать наличные.

Переводить деньги.

Оплачивать товары и услуги, в том числе и в Интернете.

Переводить деньги на накопительный счет.

К каждой карте привязывается лицевой счет. При открытии карты клиент получает доступ в так называемый личный кабинет. Там он может перевести средства во вклад, на накопительный счет, посмотреть историю операций, обратиться в службу поддержки.

Там же указан номер лицевого счета. Его могут запросить различные организации для совершения переводов. Стоит отметить, что можно настроить оплату гаджетами (телефоном, часами), и тогда отпадет необходимость носить с собой пластик. Деньги будут списываться со счета карты.

Открытие

Открыть дебетовую карту предлагает практически любой банк. Причем каждый из них выставляет несколько продуктов. Они отличаются целевым назначением, программой лояльности, условиями обслуживания.

Необходимо оценить целесообразность того или иного продукта, просчитать предполагаемую выгоду от кешбэка, бонусов. Выбрать платежную систему. Также полезно посмотреть рейтинг карты и отзывы, которые оставили те, кто уже ей воспользовался.

Далее нужно подать заявку. На этом этапе, как правило, есть возможность ознакомиться с полными условиями обслуживания продукта. Подать заявку проще онлайн на сайте самого банка. Необходимо заполнить личную информацию (ФИО, возраст), указать контактные данные, заполнить паспортные реквизиты. Подтвердить согласие на обработку предоставленных данных. Также уточнить способ получения карты. Во многих городах не обязательно посещать банковский офис. Карту могут доставить на дом.

Если продукт неименной, получить его можно в тот же день. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Останется только подписать договор на обслуживание и забрать пластик. Чтобы начать им пользоваться, необходимо установить пин-код.

К определенной карте можно выпустить дополнительные. Они могут быть предназначены для членов семьи. Но некоторые банки за такую услугу взимают комиссию.

Источник: Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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