Общество

Карантины по бешенству сняли в трёх районах Псковской области

Карантины по бешенству сняли на территориях эпизоотических очагов и на прилегающих территориях в Печорском, Великолукском и Куньинском районах, где ранее были введены ограничения в связи с выявленными заболеваниями бешенства среди животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На территориях неблагополучных пунктов были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности, проводилась выездная бесплатная вакцинация животных.

По состоянию на 1 декабря на территории Псковской области остаются активными 5 очагов по бешенству.