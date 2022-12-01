Общество

Александр Козловский исполнил новогоднее желание юной великолучанки

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поддержал благотворительную акцию «Ёлка желаний» в Великих Луках и исполнил желание юной великолучанки. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский

Он отметил, что более 10 лет инициатива неравнодушных людей помогает исполнить детские мечты в канун Нового года. В этом году подарки получат более 100 детей из Великих Лук и Великолукского района.

«Меня особенно тронуло письмо шестилетней Вали. Она попросила на Новый год подарок не только для себя – коньки, но и машинку для брата и куклу для сестры. Исполнил пожелания Вали. Также передал организаторам акции мягкую игрушку, тигра, для восьмилетней Вероники и машину на пульте управления для шестилетнего Сергея», - рассказал Александр Козловский.

Он также добавил, что акцию «Ёлка желаний» в торговом центре «Апельсин» из года в год поддерживают партийцы. Подарки организаторам благотворительного мероприятия в лице Жанны Тимофеевой передали вместе с активистами «Единой России» Великих Лук.

«Радует, что каждое пожелание из детских писем на "Ёлке желаний" непременно исполняется. Это становится возможным благодаря неравнодушным людям. Друзья, давайте и в этом году подарим детям праздник, укрепим их веру в чудо», - прокомментировал депутат.