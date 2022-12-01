Общество

Отказаться от использования смартфона во время еды призывает врач

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о взаимосвязи между использованием смартфона и перееданием. В последнее время люди все чаще используют смартфон во время приема пищи. Однако это может сказаться на фигуре.

«Человек не обращает внимания на свои ощущения, он занят какими-то новостями, которые не всегда радостные, и он склонен эту тревогу заедать», – цитирует специалиста RuNews24.

По этой причине во время еды необходимо отказаться от использования гаджета и сосредоточиться на еде. Концентрация на чувстве насыщения поможет сохранить стройную фигуру и не переесть.

Также для поддержания комфортного веса стоит соблюдать правильное питание, добавил эксперт.