Общество

Скончался актёр Тимофей Спивак

Актер Тимофей Спивак скончался в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак.

«Папа. 13.11.1947 - 30.11.2022», - написала актриса.

Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии «Актеры кино и театра».

Также он снимался в кино и сериалах. Среди них «Прощание славянки», «Пыль под солнцем» и другие, пишет РИА Новости.

Его дочь от брака с Екатериной Васильевой, Марьяна Спивак, известна по ролям в фильмах «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Цой» Алексея Учителя, сериалах «Эпидемия» и «Шифр» и других проектах.

У актера также есть сын от первого брака с Татьяной Клюевой — Ян Гагин. Он советник врио главы ДНР.