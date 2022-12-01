Общество

Почти 800 метров эстакад построили на заводе «Титан-Полимер»

782 метра эстакад построили на заводе «Титан-Полимер». Эстакады на заводской территории необходимы для соединения объектов основного производственного назначения технологическими коммуникациями. Это тепловые сети, газопровод, кабельные линии, сети связи и другие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: «Титан-Полимер»

Для возведения эстакад протяженностью 782 метра использованы металлические стойки с пролетными строениями и траверсами, монолитные железобетонные фундаменты. Высота стоек – более 5 метров.

А для строительства фундаментов и металлоконструкций эстакады, для монтажа сетей было привлечено 5 различных подрядных организаций, в том числе из Псковской области - ООО «Псковская газовая компания», ООО «Формоза-Сервис».