Общество

«Росгосстрах» признан компанией года по версии ВЦИОМ

СК «Росгосстрах» награждена национальной бизнес-премией «Лучшие в России – компании и персоны года». По версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (одного из партнеров премии), «Росгосстрах» стал лидером в номинации «Страховая компания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Награду получила директор по связям с общественностью СК «Росгосстрах» Ольга Постоленко на церемонии 30 ноября.

СК «Росгосстрах» - старейший страховщик России, который в 2022 году отметил 101 год со дня создания. На сегодняшний день компания развивает одну из самых широких в стране сетей страховых агентов и принимает клиентов в 83 регионах РФ. «Росгосстрах» также является самым узнаваемым страховым брендом – уровень знания 95%.

Ежегодная бизнес-премия «Лучшие в России - компании и персоны года» — это мероприятие для российского делового сообщества, которое с 1998 года отмечает успехи компаний, персон и определяет значимые проекты за уходящий год. Список номинантов премии формируется на основании данных, предоставленных партнерами премии, а лауреаты определяются голосованием экспертного совета на основании рэнкингов, представленных в открытом доступе.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает более 40 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru