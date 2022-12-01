Общество

Восстановить доступ к аккаунту по фотографиям теперь можно в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» ввела новую функцию – входа в аккаунт с помощью фотографии. Если ранее восстановить доступ к аккаунту сервиса можно было только, сняв себя с кодом из СМС или на фоне переписки с оператором, то теперь в соцсети добавили еще один способ.

Теперь в чате с экспертом из поддержки можно сразу предложить сделать фото с определенным жестом. Затем нужно выслать это фото через встроенное приложение камеры, а потом выполнить задание с жестом для восстановления, пишет RuNews24.

Это собственная разработка команды социальной сети на основе нейросетей, благодаря чем она увеличивает точность обработки снимков.