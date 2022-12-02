Общество

Минпросвещения учтет мнение родителей по вопросу школьной формы

Любые решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях РФ, будут приниматься после опроса родителей и общественности. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе II Конгресса молодых учёных в «Сириусе».

Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общения с депутатами в Госдуме на правительственном часе высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях.

«Все должно быть всегда естественно и принимаемо. Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется, вот недавно буквально были опубликованы обоснованные соцопросы. Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом, это очень важно, мы это всегда понимаем, этим занимаемся», - цитирует Александра Бугаева РИА Новости.