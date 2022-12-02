Общество

Образовательный интенсив на турбазе «Алоль» провели для псковских студентов

Образовательный интенсив для актива первичной профсоюзной организации студентов Псковского кооперативного техникума провели на профсоюзной туристической базе «Алоль» в Пустошкинском районе. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

Перед студентами выступили председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова и председатель первичной профсоюзной организации Псковского государственного университета Алёна Козлова.

Студентам представили информацию о структуре профсоюзного движения России, правозащитной деятельности и основных мероприятиях отраслевых профсоюзов. Отдельным блоком проговорили деятельность профкома ПсковГУ по мотивации студенчества с тем, чтобы работающие механизмы оперативно внедрять в кооперативном техникуме, рассказал Игорь Иванов.

После образовательной части состоялись соревнования по стрельбе из пневматических ружей, а затем студенты покатались на ватрушках.

«Думается, мероприятие было полезным для всех. Соглашусь с руководителем облпотребсоюза Николаем Николаевичем, который в своём выступлении сказал: "Если по итогу нашей работы какая то часть студентов себя раскроет, захочет связать свою трудовую жизнь с системой потребительской кооперации или профсоюзным движением, значит мы собирались и работали не зря!"» - заключил глава Псковского облсовпрофа.