Общество

Диетолог назвал полезные для мозга продукты

Диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые благотворно влияют на работу мозга.

Так, для стабильной работы мозга необходимо ввести в рацион льняное масло, семена льна и жирную рыбу. Продукты богаты полинасыщенными кислотами (омега-3), которые защищают головной мозг от развития различных заболеваний и стабилизируют его работу, рассказал специалист в программе «О самом главном», сообщает RuNews24.

Дневная норма омега-3 содержится в полутора ложках льняного масла. Но не стоит употреблять масло натощак, это негативно влияет на работу желудка.

Также продукты, богатые жирами, способны бороться со стрессом. К ним относится авокадо, сыр, рыба и масло.