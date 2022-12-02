Общество

Банковские работники в России отмечают профессиональный праздник

Неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ — День банковского работника — ежегодно отмечается в России 2 декабря.

День банковских работников в России не установлен официально, на государственном уровне. Существует, по крайней мере, три даты, когда работники банковских учреждений могут принимать поздравления по поводу своего профессионального праздника — 8 сентября, 12 ноября и 2 декабря. Поскольку 8 сентября в России отмечается День финансиста, а 12 ноября — День работников Сбербанка России, уточняет calend.ru.

Дату 2 декабря приняли в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков в связи с тем, что 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории российский Федеральный закон (№394-1) — «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», положивший начало формированию современной банковской системы. Впоследствии этот документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона №86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

Также 2 декабря 1990 года был принят ещё один Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Банки, как кредитные учреждения, появились в России в 1724 году. В 1754 году указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден Дворянский заемный банк — первый в России государственный банк. Со временем банки превратились в необходимую и существенную составляющую деятельности государства.