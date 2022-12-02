Общество

Популярные обращения псковичей перечислила руководитель ЦУР

Популярными темами для обращения у псковичей остаются дороги, ЖКХ, здравоохранение и образование. Об этом сообщила руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это социально-значимые тематики. В связи с последними событиями у нас увеличилось количество обращений по мобилизации, по получению социальных мер поддержки семьями мобилизованных. Мы перенаправляем такие обращения, некоторые рассматриваем адресно. Если какую-то услугу человек не может получить, он присылает нам документ. Мы уже отрабатываем совместно с комитетами, с управлениями. Всегда актуальна информация о получении мер поддержки. Поэтому мы еще и превентивно все эти вещи отрабатываем своими информационными кампаниями через наши же социальные сети», – объяснила она.

Анастасия Григорьева заметила, что у специалистов ЦУР есть определенные критерии, по которым они отвечают людям.

«У нас нельзя ответить сухо, "принято в работу". У нас всегда есть определенный алгоритм ответов, запросов информации у пользователя. Надо отметить, что иногда сами пользователи не отвечают нам. Мы спрашиваем дополнительную информацию – в ответ тишина. Частенько такие аккаунты являются фейковыми», – подчеркнула руководитель ЦУР.