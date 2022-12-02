Популярные обращения псковичей перечислила руководитель ЦУР

Популярными темами для обращения у псковичей остаются дороги, ЖКХ, здравоохранение и образование. Об этом сообщила руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Анастасия Григорьева заметила, что у специалистов ЦУР есть определенные критерии, по которым они отвечают людям.
«У нас нельзя ответить сухо, "принято в работу". У нас всегда есть определенный алгоритм ответов, запросов информации у пользователя. Надо отметить, что иногда сами пользователи не отвечают нам. Мы спрашиваем дополнительную информацию – в ответ тишина. Частенько такие аккаунты являются фейковыми», – подчеркнула руководитель ЦУР.