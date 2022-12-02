Общество

«Розового воробья» впервые сфотографировали в России

Орнитолог-любитель Ольга Фаттахова первой в России сделала фоторегистрацию редкой в стране птицы - арчовой чечевицы. Они в большом количестве обитают в Монголии, Казахстане, Киргизии, так как предпочитают климат потеплее, поэтому встретить чечевицу в горах Алтая - большая удача.

Фото: Ольга Фаттахова

Чечевицы относятся к отряду воробьиных птиц. Бывают разных видов, например, большая и сибирская чечевицы встречаются в российских широтах. Арчовая чечевица чуть крупнее воробья с окрасом перьев от черно-бурого до пурпурно-розового и серебристо-розового. Арча - это одно из названий можжевельника. Но питаются эти птицы не только можжевеловыми плодами. Они с удовольствием склюют ягоды облепихи и барбариса, сообщает «Российская газета».

Союз охраны птиц России подтвердил, что Ольга Фаттахова сделала первую официальную фотографию арчовой чечевицы.