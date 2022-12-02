Общество

Палкинский педагог-робототехник стал победителем всероссийского конкурса

Педагог-робототехник Палкинской средней школы Теодор Плявинский вместе с командой Палкинского района стал победителем во Всероссийском конкурсе «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Теодор Плявинский.

Фото здесь и далее: Теодор Плявинский

Команда Палкинского «робототехнического» района участвовала в номинации «Воспитать созидателя» (педагогические практики, направленные на развитие научно-технического творчества, популяризацию достижений отечественной науки и технологий).

Более 3000 педагогов со всей страны приняли участие в конкурсе, одна из главных его задач – сбор лучших педагогических практик от представителей педагогического сообщества России и привлечение внимания педагогической общественности к ним.

Конкурс проводится в целях реализации указов президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» и «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника».

Организаторы конкурса: министерство науки и высшего образования Российской Федерации, автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна», открытое акционерное общество «Российские железные дороги», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет», ассоциация «Российское историческое общество», фонд «История Отечества».