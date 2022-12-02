Общество

Тест по истории Великой Отечественной войны жители Псковской области пишут на 112 площадках

112 площадок открылись в Псковской области для проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» накануне Дня Неизвестного Солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Масштабный проект, реализуемый с 2015 года под эгидой Молодёжного парламента при Госдуме, в регионе традиционно координирует Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

«Тест по истории Великой Отечественной войны – это гуманитарная акция, которая направлена, прежде всего, на молодых людей, - обратился к участникам тестирования на площадке Псковского кооперативного техникума вице-спикер Виктор Остренко. - В нашей жизни достаточно часто происходит так, что наши враги и оппоненты хотят переписать историю, потому что она им не выгодна ни с позиции прошлого, ни с позиции современного мира. Наша задача, чтобы этот тест стал точкой опоры для формирования исторической памяти молодых людей, которые должны знать и помнить о подвигах и свершениях нашей великой страны».

В кооперативном техникуме участие в тестировании принимают около двухсот студентов разных курсов. Помимо учащихся на этой площадке к акции присоединились и ветераны. «У меня дед во время войны воевал в партизанском отряде, погиб в ноябре 1941 года, и с этой семейной истории возник мой интерес к военной исторической тематике», - поделился член псковского городского совета ветеранов Михаил Баранов. Ветеран рассказал, что участвует в акции уже несколько лет подряд, и каждый раз узнаёт новые факты об истории Великой Отечественной войны.

Тест включает 40 вопросов. Отличительная особенность этого года – разный уровень сложности. «Были учтены предложения участников прошлого года, и тест разделили на два профиля: базовый, направленный на школьников и студентов, и профильный, где вопросы рассчитаны на более взрослую аудиторию», - пояснил член Молодёжного парламента Максим Ермолин.

Проверить свои знания можно не только на открытых по области площадках, но и в онлайн формате на сайте проекта «Большая история». Тестирование продлится до полуночи.