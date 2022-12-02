Общество

Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории

Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине будет включен в школьные учебники истории, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Да, обязательно в учебниках это будет», - цитирует РИА Новости руководителя ведомства. По его словам, «уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть». Кравцов уточнил, что эти новые единые программы подписаны им и сейчас направлены в Минюст.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщал, что Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента РФ, экс-министра культуры Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции, а также создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации.