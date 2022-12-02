Общество

Что такое email-рассылка?

Email-рассылкой называют электронное письмо, отправленное определенной группе получателей и несущее в себе информирование, рекламу, данные о новых акциях, скидках, изменениях. Email-рассылка — эффективный и удобный современный инструмент маркетинга и средство для коммуникации компаний со своими клиентами.

Преимущества Email-рассылки:

Помогают увеличивать число лидов при минимальных затратах. Каждое электронное письмо позволяет приближать прочитавшего его клиента к заключительному этапу продажи

Позволяют успешно поддерживать вовлеченность клиентской базы. Можно поделиться с клиентами некой важной информацией, показать аудитории клиентской базы свой опыт и экспертность или сделать эксклюзивное предложение.

Помогают компаниям успешно собирать данные о подписчиках и клиентах. С помощью Email-рассылки можно легко и быстро собрать достаточно информации о клиентах. Опросы, квизы, побуждение ответить и многое другое.

Этот инструмент позволяет конвертировать успешно конвертировать и создавать наиболее удачные и уникальные предложения для каждого клиента.

Развивают бизнес. Обратная связь о клиентах позволяет совершенствовать продукт.

О чем может быть письмо?

Рассылки могут быть самыми разными. Например, приветственное письмо, анонс мероприятия, поздравления, приглашения, сезонные рассылки, особые даты, уведомления о скидках или распродажах.

Крайне важно дать возможность отписаться — это часть аналитики и элементарное уважение к клиенту. И не забывайте о призыве к действию. Иначе как вы получите новые лиды?