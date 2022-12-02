Общество

Выходные в ТДЦ Fjord Plaza

Два мероприятия пройдут в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Пскове в эти выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы мероприятия

«Мы получили большое количество положительных откликов от детей и родителей на детские чтения, которые состоялись в прошлую субботу. По многочисленным просьбам мы снова пригласили Александра Овчаренко на встречу с детьми в эту субботу 3 декабря. В этот раз Александр будет читать известное произведение Аркадия Гайдара "Чук и Гек". Герои замечательной повести Аркадия Гайдара - неугомонные мальчики Чук и Гек. Эта книжка о настоящей любви, дружбе и верности, о том, что "надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю"», - рассказали организаторы.

Произведение для детей младшего школьного возраста входит в школьную программу. Участие бесплатное, запись для детей не требуется. Встреча пройдет в фойе кинотеатра Silver Cinema в 14:00. Возрастная категория 6+.

В воскресенье в рамках конкурса «Миссис Бизнес Псков» в центральном атриуме состоится открытый урок «Ключи дорого образа. Искусство впечатлять» с участием персонального стилиста и аналитика трендов Евгении Гудошиной.

Как уточнили организаторы, Евгения Гудощина обучалась в Милане, является лектором в школе стиля и наставником стилистов, брала интервью у известных кутюрье (Стефан Роллан, Кензо Такада, Алена Ахмадулина), была официальным стилистом ТРЦ «Галерея». Сейчас пишет статьи для популярных российских изданий, является приглашённым экспертом на специальном проекте «Лайфхакер», была стилистом съёмок у российских звёзд и модных показов.

Встречу могут посетить все желающие, участие бесплатно. Начало в 13:00. Возрастная категория 12+.