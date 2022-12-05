Общество

Псковский центр «Юный техник» приглашает на занятия

Досуговый научно-технический центр «Юный техник» в Пскове приглашает на занятия всех, кому интересно научно-техническое творчество, и кто просто любит поиграть в Lego. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре.

Фото здесь и далее: центр «Юный техник»

С 2015 года Центр проводит занятия по различным направлениям для детей разного возраста. С 2022 года открылось направление для самых маленьких будущих инженеров - теперь там можно заниматься с 3 лет.

«Мы предлагаем более 10 направлений для детей от 3 до 16 лет. Это и различные варианты образовательной робототехники (Lego, Makeblock, Arduino и т.д.), и моделирование (авиа-, судо-, авто-, моделирование оружия и т.д.), и интересные занятия по некоторым школьным предметам (физика, математика, история и т.д.). Кроме полноценных занятий, мы готовы провести для вас отдельные мастер-классы по Lego-конструированию, рисованию 3D-ручкой, можем показать полнокупольные фильмы в мобильном планетарии, провести интересную лекцию по астрономии и многое другое», - рассказали в Центре.

Для занятий формируют небольшие группы (до 10 человек), есть удобные учебные кабинеты, хорошее и качественное оборудование, молодые, но очень хорошие педагоги, и большой опыт в проведении не только занятий, но и больших мероприятий для детей (фестиваль инженерно-технического творчества, астрономический фестиваль и т.д.), заметили в учреждении.

«Приходите к нам на занятия, и мы докажем вам, что быть инженером – здорово, что роботы – это очень интересно и не очень сложно, и что получать новые знания и умения можно весело проводя время», - пригласили псковичей в Центре.

Записаться на можно на сайте. Расписание занятий Центра доступны по ссылке.

Адрес: город Псков, Рижский проспект, 16, кабинет 206. Телефон: +7-953-238-78-92.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/ut60ru

Сайт: http://ut60.ru/