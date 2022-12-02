Общество

Возможности трудоустройства инвалидов обсудили за круглым столом в Собрании депутатов

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили за круглым столом в областном Собрании депутатов в преддверии Международного дня инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Модератором встречи, в которой участвовали руководители региональных общественных организаций инвалидов, представители исполнительной власти, прокуратуры, Пенсионного фонда, медики, выступил вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Начать разговор депутат предложил с вопросов, которые ранее поднимали слабослышащие и незрячие посетители общественной приёмной «Единой России».

По словам Игоря Дитриха, в процессе изучения ситуации с квотированием рабочих мест для инвалидов выяснилось, что большинство псковских работодателей соблюдают законодательство – это позволило трудоустроить 1121 инвалида, при этом служба занятости предлагает ещё 257 вакансий ста пяти зарегистрированным соискателям.

Заместитель правительственного комитета по труду и занятости Наталья Тудакова подтвердила, что рабочие места для людей с ограниченными возможностями предусматриваются. Более того, теперь законодательство даёт работодателю право не самому оборудовать специализированное рабочее место, а арендовать уже готовое в счёт выполнения квоты для инвалидов. Ещё одна мера поддержки – компенсация затрат на создание рабочего места для людей с ограниченными возможностями. «Правда, работодатели не очень активно этим пользуются», - признала Наталья Тудакова.

«Желающих работать меньше, чем есть рабочих мест. Правильно я услышал?» – уточнил Игорь Дитрих. Зампредседателя комитета по труду и занятости подтвердила.

Руководитель регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Владимир Прокудин обратил внимание, что трудоустройство, как правило, предлагают инвалидам III группы, для которых не нужно адаптировать рабочее место, а для других категорий инвалидов вакансии ограничены.

Старший прокурор Екатерина Никитина сообщила, что в прокуратуру не поступало ни одной жалобы на отказ работодателя предусмотреть рабочее место по квоте для инвалидов. Специалист заверила, что надзорное ведомство готово реагировать на такие обращения.

Следующий блок вопросов касался здравоохранения. Игорь Дитрих напомнил о просьбе инвалидов сделать удобным посещение врачей в псковской городской поликлинике и передал слово главному врачу Галине Невалённой.

«Служба сопровождения инвалидов уже существует, назначен ответственный работник, которому звонят, и он организует сопровождение», - проинформировала руководитель медучреждения. Галина Невалённая разъяснила, что все необходимые телефоны есть на сайте медучреждениями и в социальных сетях. Кроме того, в поликлинике работает круглосуточный колл-центр – в ночное время запись ведётся на автоответчик, который с утра прослушивают операторы. Игорь Дитрих предложил поставить эксперимент и проверить доступность связи – оператор колл-центра ответил на первый же звонок.

«Как мама ребенка инвалида я не вижу такой работы в детских поликлиниках», - попросила расширить успешную практику член общественной организации родителей детей-инвалидов Елена Перминова.

Руководитель регионального отделения «Общества глухих» Сергей Кательницкий высказал просьбу предусмотреть отправку текстовых сообщений на телефон колл-центра. Галина Невалённая пообещала проработать техническую возможность.

Участники круглого стола обсудили и другие проблемы, в том числе, необходимость создания в регионе некоммерческой службы по транспортировке лежащих больных, сложности при прохождении инвалидами медико-социальной экспертизы и лекарственное обеспечение детей, больных сахарным диабетом.

«Встреча была очень плодотворная, думая, что таким широким кругом нам надо собираться для обсуждения системных проблем людей с ограниченными возможностями здоровья», - подытожил состоявшееся общение вице-спикер Игорь Дитрих.