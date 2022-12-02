Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект бюджета Пскова
Газ в быту
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Господин Рейтингомер
о переходе на четырёхдневку
рост тарифов
борьба с наледью
Новая «Пчёлка» в Пскове
Есть работа
новогодние корпоративы
FAQ передача показаний
показания электросчетчиков
фолк-рок в Пскове
преступники и дети
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё Общество 02.12.2022 15:550 50 правил безопасности в Интернете напомнили псковичам эксперты 02.12.2022 18:110 Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам 02.12.2022 18:080 Победителей национального чемпионата «Абилимпикс» чествовали в Пскове 02.12.2022 17:590 Новый электрохирургический аппарат поступил в Великолукскую межрайонную больницу 02.12.2022 17:580 Семь человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки 02.12.2022 17:550 Псковские полицейские нашли восьмерых уклонистов от административного надзора
 
 
 
Самое популярное 01.12.2022 07:260 Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине 30.11.2022 13:289 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 02.12.2022 08:582 Волки! Волки! 29.11.2022 12:200 12-летней девочке сломали позвоночник на уроке физкультуры в российской школе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Возможности трудоустройства инвалидов обсудили за круглым столом в Собрании депутатов

02.12.2022 17:42|ПсковКомментариев: 0

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили за круглым столом в областном Собрании депутатов в преддверии Международного дня инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Модератором встречи, в которой участвовали руководители региональных общественных организаций инвалидов, представители исполнительной власти, прокуратуры, Пенсионного фонда, медики, выступил вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Начать разговор депутат предложил с вопросов, которые ранее поднимали слабослышащие и незрячие посетители общественной приёмной «Единой России».

По словам Игоря Дитриха, в процессе изучения ситуации с квотированием рабочих мест для инвалидов выяснилось, что большинство псковских работодателей соблюдают законодательство – это позволило трудоустроить 1121 инвалида, при этом служба занятости предлагает ещё 257 вакансий ста пяти зарегистрированным соискателям.

Заместитель правительственного комитета по труду и занятости Наталья Тудакова подтвердила, что рабочие места для людей с ограниченными возможностями предусматриваются. Более того, теперь законодательство даёт работодателю право не самому оборудовать специализированное рабочее место, а арендовать уже готовое в счёт выполнения квоты для инвалидов. Ещё одна мера поддержки – компенсация затрат на создание рабочего места для людей с ограниченными возможностями. «Правда, работодатели не очень активно этим пользуются», - признала Наталья Тудакова.

«Желающих работать меньше, чем есть рабочих мест. Правильно я услышал?» – уточнил Игорь Дитрих. Зампредседателя комитета по труду и занятости подтвердила.

 

Руководитель регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Владимир Прокудин обратил внимание, что трудоустройство, как правило, предлагают инвалидам III группы, для которых не нужно адаптировать рабочее место, а для других категорий инвалидов вакансии ограничены.

Старший прокурор Екатерина Никитина сообщила, что в прокуратуру не поступало ни одной жалобы на отказ работодателя предусмотреть рабочее место по квоте для инвалидов. Специалист заверила, что надзорное ведомство готово реагировать на такие обращения.

Следующий блок вопросов касался здравоохранения. Игорь Дитрих напомнил о просьбе инвалидов сделать удобным посещение врачей в псковской городской поликлинике и передал слово главному врачу Галине Невалённой.

«Служба сопровождения инвалидов уже существует, назначен ответственный работник, которому звонят, и он организует сопровождение», - проинформировала руководитель медучреждения. Галина Невалённая разъяснила, что все необходимые телефоны есть на сайте медучреждениями и в социальных сетях. Кроме того, в поликлинике работает круглосуточный колл-центр – в ночное время запись ведётся на автоответчик, который с утра прослушивают операторы. Игорь Дитрих предложил поставить эксперимент и проверить доступность связи – оператор колл-центра ответил на первый же звонок.

«Как мама ребенка инвалида я не вижу такой работы в детских поликлиниках», - попросила расширить успешную практику член общественной организации родителей детей-инвалидов Елена Перминова.

Руководитель регионального отделения «Общества глухих» Сергей Кательницкий высказал просьбу предусмотреть отправку текстовых сообщений на телефон колл-центра. Галина Невалённая пообещала проработать техническую возможность.

Участники круглого стола обсудили и другие проблемы, в том числе, необходимость создания в регионе некоммерческой службы по транспортировке лежащих больных, сложности при прохождении инвалидами медико-социальной экспертизы и лекарственное обеспечение детей, больных сахарным диабетом.

«Встреча была очень плодотворная, думая, что таким широким кругом нам надо собираться для обсуждения системных проблем людей с ограниченными возможностями здоровья», - подытожил состоявшееся общение вице-спикер Игорь Дитрих.

Теги: #регион60 #псковское областное собрание #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 305 человек
02.12.2022, 18:150 Как повысить уровень «гормона счастья», рассказал эндокринолог 02.12.2022, 18:140 Победителей литературного конкурса «Чернильница» наградят в Пскове 5 декабря 02.12.2022, 18:110 Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам 02.12.2022, 18:080 Победителей национального чемпионата «Абилимпикс» чествовали в Пскове
02.12.2022, 18:040 Выставка графики Ильи Семина открылась в псковской галерее «Цех» 02.12.2022, 18:020 Арест земельного участка побудил псковича оплатить налоговую задолженность 02.12.2022, 17:590 Новый электрохирургический аппарат поступил в Великолукскую межрайонную больницу 02.12.2022, 17:580 Семь человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки
02.12.2022, 17:550 Псковские полицейские нашли восьмерых уклонистов от административного надзора 02.12.2022, 17:540 Музей истории города Печоры присоединился к Неделе культуры сето 02.12.2022, 17:520 До 160 млрд рублей выросли показатели производства товаров и услуг Великих Лук в 2021 году 02.12.2022, 17:510 Готовность ФОКОТа в Новоржеве составила 95%
02.12.2022, 17:490 «Квартирник»: «Комната бывших» о том, куда уходят бывшие, и миллионе прослушиваний. ВИДЕО 02.12.2022, 17:480 Вооруженные грабители ворвались в дом россиян и взяли только воду 02.12.2022, 17:470 Лучшим сериалом по версии «Кинопоиска» стала картина «Во все тяжкие» 02.12.2022, 17:460 Почти 50 специалистов Псковской области приняли участие в сессии по работе с детьми
02.12.2022, 17:440 Дом культуры имени Ленина планируют капитально отремонтировать в Великих Луках 02.12.2022, 17:420 Возможности трудоустройства инвалидов обсудили за круглым столом в Собрании депутатов 02.12.2022, 17:390 В России вынесут приговор наркоману, который избил жену и сбросил сына с балкона 02.12.2022, 17:370 Более 45 тысяч инвалидов получают меры соцподдержки в Псковской области
02.12.2022, 17:360 Стрельцы вновь пройдут дозором по Псковскому кремлю 02.12.2022, 17:340 «Розового воробья» впервые сфотографировали в России 02.12.2022, 17:290 «Посты строчить — не мешки ворочать»: усиливать ли ответственность политиков за публичные высказывания? 02.12.2022, 17:280 3D-модель церкви Новое Вознесение XVI века создали псковские археологи
02.12.2022, 17:230 «Беседка»: Об итогах работы Центра управления регионом Псковской области в 2022 году. ВИДЕО 02.12.2022, 17:170 План дома-музея Ал. Алтаева опубликовал псковский госархив 02.12.2022, 17:120 Электромашиностроительный завод в Пскове сообщил о наличии более 40 вакансий 02.12.2022, 17:090 Огромные сосульки на улице Сибирцева привлекли внимание великолучанки
02.12.2022, 17:070 Борис Елкин вновь стал самым цитируемым градоначальником Северо-Запада 02.12.2022, 16:560 Подозреваемого в убийстве 19-летней давности заключили под стражу в Псковской области 02.12.2022, 16:410 Выходные в ТДЦ Fjord Plaza 02.12.2022, 16:370 Стартовал приём заявок на конкурс промороликов «Новогодний Псков»
02.12.2022, 16:291 Александр Котов оценил реальные темпы догазификации на примере Порховского района 02.12.2022, 16:130 Микроавтобус протаранил автомобиль на парковке под Псковом. ВИДЕО 02.12.2022, 16:103 Реквизиты расчётного счёта для платежей за природный газ меняются с 5 декабря 02.12.2022, 16:060 Каток готовятся залить на дальнем Завеличье
02.12.2022, 15:560 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 декабря 02.12.2022, 15:550 50 правил безопасности в Интернете напомнили псковичам эксперты 02.12.2022, 15:450 Движение по одной полосе закроют на улице Коммунальной в Пскове 02.12.2022, 15:400 Роботы, люди, снег
02.12.2022, 15:350 Мужчина получил травму на пилораме в Великих Луках 02.12.2022, 15:280 «Мину-лягушку» представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове 02.12.2022, 15:180 Мать сделала бетонную тумбочку с телом умершей дочери 02.12.2022, 15:160 Где псковичи предпочитают коммуницировать с властью, рассказала руководитель ЦУР
02.12.2022, 15:130 Благодарности регионального парламента вручили налоговикам в Пскове 02.12.2022, 15:050 Денис Иванов рассказал о ремонте дорог и междворовых проездов на Запсковье в 2022 году 02.12.2022, 15:030 Проект бюджета Великих Лук на 2023 год приняли в первом чтении 02.12.2022, 14:470 Турнир по хоккею на кубок губернатора Псковской области стартует 2 декабря
02.12.2022, 14:350 Владимир Кузь об укладке асфальта на Троицком мосту 02.12.2022, 14:290 Путин проведёт совещание с членами Совбеза 02.12.2022, 14:261 14 человек погибли на производстве в Псковской области за 9 месяцев 02.12.2022, 14:200 Два автомобиля столкнулись на Запсковье
02.12.2022, 14:170 В рубель: Почему россияне не хотят в бизнес, экономят на еде и верят мошенникам 02.12.2022, 14:120 Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории 02.12.2022, 14:010 Областной совет ветеранов поздравили с 35-летием руководители региона 02.12.2022, 13:470 Популярные обращения псковичей перечислила руководитель ЦУР
02.12.2022, 13:331 20 детей в Псковской области инфицированы ВИЧ 02.12.2022, 13:310 Следы кабана на снегу запечатлели на Труворовом городище. ФОТО 02.12.2022, 13:230 В «Михайловском» назвали имена победителей конкурса «Петровские литературные верфи» 02.12.2022, 13:210 Каток начали заливать на Запсковье
02.12.2022, 13:190 Псковских налоговиков наградили ведомственными наградами  02.12.2022, 13:170 Тест по истории Великой Отечественной войны жители Псковской области пишут на 112 площадках 02.12.2022, 13:080 Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт 02.12.2022, 13:030 Начинается видеотрансляцию программы «Квартирник»
02.12.2022, 12:510 Названа причина демонтажа детской площадки на улице Яна Фабрициуса в Пскове 02.12.2022, 12:510 Курьера телефонных мошенников задержали в Пскове 02.12.2022, 12:480 Палкинский педагог-робототехник стал победителем всероссийского конкурса 02.12.2022, 12:450 Гимназию №29 на улице Юбилейной официально зарегистрировали в Пскове
02.12.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах работы ЦУР Псковской области в 2022 году 02.12.2022, 12:330 Диетолог назвал полезные для мозга продукты 02.12.2022, 12:320 Незаконное перемещение холодного оружия пресекли псковские таможенники 02.12.2022, 12:312 «Прессинг»: Секрет успеха ПЛН, жизнь после журналистики и крафтовые медиа. ВИДЕО
02.12.2022, 12:250 День без осадков прогнозируют в Псковской области 3 декабря 02.12.2022, 12:150 В России задержали подозреваемого в насилии над 10-летней девочкой 02.12.2022, 12:110 Банковские работники в России отмечают профессиональный праздник 02.12.2022, 12:100 Назван главный цвет 2023 года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru