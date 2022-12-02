Общество

Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам, передает «Газета.Ру». В ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин.

Парламентарий попросил, чтобы в стране поддерживали предприятия, созданные не только отдельными инвалидами, но и общественными организациями инвалидов. Он также призвал провести индексацию пенсий работающим инвалидам.

Владимир Путин пообещал обязательно рассмотреть все эти вопросы.

«Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите, в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать», — рассказал президент.