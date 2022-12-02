Общество

День Неизвестного Солдата празднуют сегодня в России

3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Решение об установлении даты было принято Госдумой РФ в октябре 2014 года, а соответствующий указ подписан Президентом России в ноябре того же года. По мнению законотворцев, установление Дня «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания, пишет calend.ru.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.

В честь этого дня в Пскове сегодня в 12.00, на Сквере павших борцов, пройдет торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов «Да не иссякнет памяти река».