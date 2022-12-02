Общество

Россияне признались в ожидании повышения зарплат в 2023 году

В ожидании повышения зарплат в 2023 году признались россияне в ходе исследования популярного сервиса SuperJob.ru. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны.

Говоря о том, чего они ждут от своей работы в новом году в первую очередь, 56 процентов респондентов заявили, что надеются на повышение уровня дохода. Так ответило равное количество мужчин и женщин, большинство из них младше 35 лет.

35 процентов опрошенных признались, что больше всего им хочется стабильности, 26 процентов ждут появления в своих компаниях адекватного руководства. На карьерный рост надеются 24 процента россиян, на постановку перед ними новых интересных задач — 21 процент. Восемь процентов респондентов признались, что не ждут ничего.