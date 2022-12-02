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Введение в храм Пресвятой Богородицы отмечают православные 4 декабря

Двунадесятый праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы – отмечают православные сегодня, 4 декабря.

Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в IX веке. Русский народ сократил полное название церковного праздника до первого слова — «введение», — ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала — в данном случае начала настоящей зимы. «Введенье пришло — зиму привело», — говорили люди, сообщает calend.ru.

Верили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, рисует снежные узора на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. «Сильная зима — готовь закрома», — так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.

По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

С этого дня начинались зимние торги — Введенские ярмарки. Главным товаром на них традиционно были сани. Также на Введенье совершали пробные выезды на зимнем транспорте. Начинали гулянье обычно молодожены, которых усаживали в расписные сани. Правил лошадьми молодой муж, подпоясанный ярким кушаком; молодая жена тоже наряжалась в лучшие одежды.