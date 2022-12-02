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Общество

Экономист предупредила о риске недосчитаться части пенсии

04.12.2022 09:41|ПсковКомментариев: 0

Далеко не всегда работодатели добросовестно перечисляют положенные взносы за работников в Пенсионный фонд. Впоследствии при расчете пенсии, это может привести к тому, что вы недосчитаетесь положенной суммы. Чтобы не допустить этого, следует регулярно проверять перечисления на сайте фондов или на сайте налоговой инспекции в личном кабинете, рассказала агентству «Прайм» заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Работодатель должен осуществлять начисления на фонд заработной платы а затем перечислять в Пенсионный фонд (ПФП) — 22%, Фонд социального страхования (ФСС) — 2,9% плюс от несчастных случаев от 0,2 до 8,5% в зависимости от условий труда и Фонд медицинского страхования (ФОМС) —5,1%.

Так, если заработная плата работника составляет 50 тысяч рублей в месяц, то отчисления в ПФР должны составить 11 тысяч рублей в месяц. Есть условия для применения пониженных тарифов, например, для субъектов малого и среднего бизнеса — тариф общих взносов 15%, и для IT компаний сейчас взносы в фонды составляют 7,6%. Отчисления работодатель осуществляет за счет собственных средств.

«В настоящее время на портале Госуслуги в личном кабинете через услугу "извещение о состоянии лицевого счета" можно запросить информацию о счете, баллах и стаже, и страховщике, у которого находится накопительная часть пенсии гражданина», — напомнила эксперт.

Но лучше, по ее словам, обратиться лично в регионально отделение ПФР, либо в МФЦ, где можно подать заявление и получить справку с вышеуказанной информацией. После получения справки, можно сверить данные, которые по расчетам гражданина должны быть отражены на личном лицевом счете.

Теги: #Россия #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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