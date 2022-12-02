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Общество

Кремль посоветовал госкомпаниям «сдержанность» в расходах на Новый год

04.12.2022 17:21|ПсковКомментариев: 0

При организации детских елок предлагается сохранять их традиционный формат, а любые ограничения признаются «крайне нежелательными». При этом во время детских праздников предлагается предусмотреть «упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление».

Что касается праздничных мероприятий для взрослых, то Кремль указывает, что существует запрос граждан на проявление сдержанности в расходах. Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников специальной военной операции с детьми; собирать и отправлять поздравительные открытки участникам СВО от имени их семей; поздравить раненых в госпиталях, сообщает РБК.

Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как «инструмент общественной консолидации»: дать возможность людям собрать и отправить подарок участникам специальной военной операции, а также разместить на ярмарках стенды «Все для победы», «где каждый может внести свой вклад в обеспечение нужд военнослужащих».

Тем регионам, которые шефствуют над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, предлагается установить там елки и торжественно их открыть. Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить военных в зоне СВО «в подшефных воинских частях». В самих частях Кремль советует установить новогодние елки с игрушками «в виде различных пожеланий от детей», а также игрушками, которые дети сделали своими руками.

При формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотической направленности», среди них «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

 

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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