Общество

Никаких планов по реорганизации бани на улице Конной в Псков нет – власти

Никаких планов по реорганизации бани на улице Конной в Псков нет. Об этом заявила первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Переживания псковских коммунистов за судьбу бани на улице Конной напрасны и безосновательны. Никаких планов по реорганизации бани на Конной в настоящий момент нет. Баня работает в штатном режиме, ни от кого отстаивать ее не нужно», - прокомментировала она.

Напомним, что псковские коммунисты озаботились будущим муниципальной бани и собрали около 300 подписей.