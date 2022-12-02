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Общество

Никаких планов по реорганизации бани на улице Конной в Псков нет – власти

04.12.2022 21:23|ПсковКомментариев: 0

Никаких планов по реорганизации бани на улице Конной в Псков нет. Об этом заявила первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Переживания псковских коммунистов за судьбу бани на улице Конной напрасны и безосновательны. Никаких планов по реорганизации бани на Конной в настоящий момент нет. Баня работает в штатном режиме, ни от кого отстаивать ее не нужно», - прокомментировала она.

Напомним, что псковские коммунисты озаботились будущим муниципальной бани и собрали около 300 подписей.

Теги: #псков #КПРФ #баня
Источник: Псковская Лента Новостей
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